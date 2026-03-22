Sin alertas, pero con lluvias hasta el lunes, según el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y tormentas aisladas para este domingo por la noche, con alta probabilidad de tormentas para la madrugada y mañana del lunes, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 22°C

Las condiciones mejoran a partir del martes, con cielos ligeramente nublados y mínimas de 10°C que irán en aumento paulatino hasta el sábado, donde treparían a los 19°C y 28°C de máxima, regresando las condiciones de inestabilidad.

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