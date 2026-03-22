 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TIEMPO

Sin alertas, pero con lluvias hasta el lunes, según el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias para este domingo por la noche y lunes de mañana, mejorando hacia el martes, con temperaturas en ascenso.

22 Mar, 2026, 12:50 PM

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y tormentas aisladas para este domingo por la noche, con alta probabilidad de tormentas para la madrugada y mañana del lunes, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 22°C

 

Las condiciones mejoran a partir del martes, con cielos ligeramente nublados y mínimas de 10°C que irán en aumento paulatino hasta el sábado, donde treparían a los 19°C y 28°C de máxima, regresando las condiciones de inestabilidad.

Temas

TIEMPO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso