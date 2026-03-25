Detienen a un hincha por exhibiciones obscenas en la vía pública

En horas de la tarde de este miércoles, alrededor de las 19:10 horas, personal del Comando Radioeléctrico intervino en la intersección de calles Corrientes y Rivadavia, en el marco de un operativo de acompañamiento a una hinchada de fútbol.

Según se informó, los efectivos observaron a un hombre de 37 años que se encontraba orinando sobre una pared en la vía pública. Ante esta situación, una funcionaria policial le solicitó que cesara su accionar y continuara su marcha. Sin embargo, el individuo reaccionó exhibiendo sus partes íntimas a modo de provocación.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la aprehensión del sujeto, quien quedó a disposición de la justicia en el marco de actuaciones por exhibiciones obscenas, y paralelamente se le iniciará expediente administrativo por la Ley de prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos.

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