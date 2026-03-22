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Guale MASCOTAS

Esta semana las castraciones gratuitas serán del 25 al 27

El programa de castraciones gratuitas para perros y gatos se realizará en tres barrios diferentes. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

22 Mar, 2026, 19:08 PM

El Gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446-543429.

 

Cronograma de castraciones municipales gratuitas para perros y gatos, a realizarse desde el 25 al 27 de marzo:

 

Miercoles 25: Galpón comunitario de barrios Zuppichini/Anhelado Sueño (Rioja y Massaferro).

Jueves 26: SUM Cacique (Schachtel y Los Chanaes).

Viernes 27: Club Sarmiento (Edison 520).

 

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

 

El programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y cuenta con un equipo interdisciplinario encargado de cumplir con el calendario permanente de castraciones.

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