 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CALLES

Difunden el cronograma de cortes parciales y totales por obras de bacheo

En el macrocentro de la ciudad las interrupciones son completas, en tanto que, en la zona trasera del Hipódromo, son parciales. Culminaron los de la zona del hospital.

25 Mar, 2026, 19:53 PM

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en la zona del macrocentro de la ciudad y parciales en los aledaños de la parte trasera del Hipódromo de Gualeguaychú, además de las restricciones ocasionadas por la reconstrucción total del Boulevard Pedro Jurado.

 

En el caso del macrocentro, las dos calles que están interrumpidas por cortes totales son Gervasio Méndez y Doello Jurado, ambas entre Rucci y Aguado.

 

También tiene un corte parcial la calzada Este del Boulevard Pedro Jurado, entre Artigas y Gervasio Méndez, donde se realizan diferentes trabajos en cada uno de los sectores.

 

Por otra parte, también se comenzó un trabajo de bacheo a lo largo de Ascisclo Méndez, más específicamente entre Lavayén y Ayacucho, pero a diferencia de los anteriores estos cortes son parciales y a media calzada debido a que el tráfico vehicular que circula por esa avenida es imposible que sea desviado por un camino alternativo.

 

Debido a que Ascisclo Méndez es una arteria con circulación en doble sentido, se solicita a los que transiten por la zona que lo hagan con precaución y que tomen los debidos recados al sobrepasar los vallados.

 

En lo que respecta a los cortes que estaban activos en la zona del Hospital Centenario, los mismos fueron levantados en su totalidad:

 

Roffo, entre San Juan y Colombo

Roffo, entre Rivadavia y Luis N. Palma

Gutemberg, entre Colombo y Rivadavia

 

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

 

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

 

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

 

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana, y dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.

 

Estas tareas emprendidas forman parte de una política sostenida de mantenimiento vial, orientada a mejorar la seguridad, la transitabilidad y el estado general de la infraestructura urbana debido a que la reparación oportuna de la calzada reduce riesgos, optimiza la circulación y contribuye a una ciudad más ordenada y funcional para vecinos y visitantes.

Temas

CALLES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso