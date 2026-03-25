Fiesta del 25 de Mayo: convocan a escuelas secundarias para sumarse a la organización

Con vistas a la organización de las actividades por el 25 de Mayo, el próximo 8 de abril, a las 19 horas, se realizará la primera reunión informativa en el Centro de Convenciones.

El encuentro está destinado exclusivamente a escuelas secundarias, con participación de estudiantes desde tercer año en adelante. Cada institución deberá asistir con un alumno acompañado por un adulto responsable.

Durante la reunión se brindarán detalles sobre la propuesta, se explicarán los requisitos de participación y se entregarán las planillas de inscripción correspondientes.

La convocatoria está abierta a todas las instituciones educativas que deseen formar parte de la jornada patria, en el marco de una propuesta que busca promover la participación y el compromiso de los jóvenes en las actividades conmemorativas.

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