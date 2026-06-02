Histórica aventura: con emoción y un sueño, los tres ciclistas de Gualeguaychú llegaron a Kansas

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini llegaron este martes a Kansas, Estados Unidos, en el punto final de una travesía en bicicleta desde Gualeguaychú.

Los ciclistas manifestaron en RADIO MÁXIMA que viven “con mucha emoción” el momento histórico de la aventura por las rutas de América a lo largo de más de 14 mil kilómetros.

El sueño es llegar al Mundial 2026, y ahora ser recibidos por el plantel de la Selección Argentina que se aloja en el Origin Hotel Kansas City y realiza sus entrenamientos diarios en el complejo Compass Minerals National Performance Center, preparándose para el debut frente a Argelia el 16 de junio en el estadio Arrowhead

“La emoción de llegar y mirar el camino que quedó en las espaldas y recordar a personas y lugares maravillosos que cruzamos”, dijo Silio.

Contó que al arribo “se autoconvocaron ciclistas y armaron un circuito para ingresar a la ciudad, fijaron puntos donde se va juntando gente hasta llegar a un museo y desde allí hasta el hotel para hacer un mini banderazo con argentinos que están acá”.

“Estamos en contacto directo con el cuerpo técnico de la Selección, sacarnos una foto sería la frutilla del postre para este viaje, veremos si tenemos la suerte de poder acceder a saludar al plantel”, se esperanzó.