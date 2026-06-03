Davico: “La sanidad animal abre puertas a los mercados internacionales”

Gualeguaychú dio inicio al 15° Congreso Nacional de Fundaciones y Entes Sanitarios, que se desarrolla los días 3 y 4 de junio en el auditorio de la Sociedad Rural Gualeguaychú, bajo el lema “Sanidad en acción: el pasaporte de la ganadería argentina”. El encuentro fue declarado de Interés Municipal mediante el Decreto N.º 1925/2026, firmado por el intendente Mauricio Davico y el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.

Durante la apertura, Davico afirmó: “Gualeguaychú es una tierra donde el campo y la producción son motores de desarrollo. Por eso es un honor recibirlos en esta ciudad”. Además, remarcó que “la sanidad animal no es simplemente una cuestión burocrática ni un trámite, es el pilar fundamental que nos permite garantizar la calidad de nuestros productos, proteger nuestra riqueza y abrir puertas a los mercados internacionales”.

El panel de apertura contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Eduardo Calot; el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Sergio Dalcol; y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani.

En su intervención, Davico puso en valor el trabajo conjunto entre el sector público y el campo, y destacó el impacto de la actividad ganadera en la economía nacional. “Desde el municipio siempre tenemos muy claro lo que es el trabajo mancomunado con el sector del campo. De hecho, venimos trabajando con Sociedad Rural, con FARER, en diálogo permanente”, sostuvo.

El Presidente Municipal también remarcó la importancia de abordar los temas sanitarios de fondo, al señalar que las enfermedades animales generan pérdidas significativas para los productores de la región, del país y del Mercosur. En ese sentido, destacó que este tipo de congresos permite reunir a dirigentes, profesionales, técnicos y organismos oficiales para debatir políticas sanitarias vinculadas al futuro productivo.

Asimismo, Davico subrayó el rol del campo en la generación de divisas y en el desarrollo del país. “En años anteriores se decia que el campo era el problema, y todos sabemos muy bien que el campo es la solución”, expresó ante los presentes.

En la apertura también se dio lectura a la salutación enviada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien no pudo asistir por compromisos de agenda, y se informó que la Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró al Congreso de interés legislativo, científico y productivo.

Por su parte, Eduardo Callot agradeció a CRA por elegir a Gualeguaychú como sede y destacó la importancia de que estos debates se realicen en el interior productivo. En esa línea, señaló que el departamento cuenta, según la última campaña de vacunación, con el mayor stock ganadero de la provincia, y remarcó la necesidad de que los productores participen de primera mano en las discusiones sanitarias.

El programa del Congreso incluye paneles sobre el rol institucional del SENASA, fiebre aftosa, situación sanitaria regional, garrapata, enfermedades aviares, trazabilidad, inocuidad y seguridad alimentaria, con la participación de especialistas, representantes de organismos sanitarios y dirigentes rurales de Argentina y países del Mercosur.

En el cierre de la apertura, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, destacó el trabajo de los entes y fundaciones en la erradicación de la fiebre aftosa y valoró el rol del SENASA como respaldo de la credibilidad sanitaria de los productos argentinos en el mundo. También convocó a asumir con responsabilidad los cambios en la estrategia de vacunación y a ampliar la mirada sobre los nuevos desafíos sanitarios del sector agropecuario.

El Congreso continuará durante este jueves 4 de junio con nuevas mesas de exposición y debate, orientadas a promover el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de políticas y acciones para el futuro de la sanidad animal y la producción argentina.

Prensa Municipalidad

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