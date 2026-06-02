El Camino de la Costa recuperó su imagen con la limpieza más profunda de las últimas tres décadas

Trabajadores del Gobierno municipal completaron la intervención de limpieza general más significativa de los últimos 30 años en el Camino de la Costa, uno de los sectores turísticos más frecuentados de la ciudad.

La Dirección de Espacios Verdes ejecutó tareas de poda de levante y poda controlada a lo largo de todo el corredor, desde el ingreso al Parque Unzué hasta la rotonda final, con preservación estricta de la vegetación autóctona y costera conforme a la reglamentación de la Yaguarí Guazú, una normativa que combina la protección ambiental estricta con el disfrute recreativo y turístico de la comunidad.

El volumen de material retirado da la pauta de la magnitud de la operación: 224 camiones cargados con hojas, restos de poda y basura acumulada salieron del lugar durante el transcurso de los trabajos. El equipo también incorporó una chipeadora de ramas al operativo, lo que generó unas 20 cargas adicionales de camión destinadas exclusivamente a esos residuos procesados.

Concluidas las tareas, el Camino de la Costa quedó en condiciones óptimas: tanto desde la senda peatonal como desde la calzada pueden apreciarse con claridad el frente costero y el río Gualeguaychú, una postal que la acumulación de años había vuelto invisible.

Municipalidad de Gualeguaychú