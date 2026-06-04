Tiene arresto domiciliario pero le gusta más la vereda

Alrededor de la 01:00 h, personal de Comisaría Octava que se encontraba realizando recorridas de prevención, observó a un hombre de 27 años ocultándose detrás de un árbol en inmediaciones de calles Palavecino y Samaniego.

Al proceder a su identificación, los efectivos constataron que el mismo se encontraba incumpliendo una medida de arresto domiciliario vigente, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

Se iniciaron actuaciones de oficio por el delito de quebrantamiento de arresto, con conocimiento de la autoridad judicial interviniente. Tras las diligencias de rigor, el aprehendido fue trasladado a dependencia policial