Actualización de valores de sellados para la Licencia de Conducir

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informa que a partir del 2 de febrero de 2026 entrarán en vigencia los nuevos valores del sellado municipal correspondientes al trámite de la Licencia Nacional de Conducir.
El sellado municipal se emite el día del turno y tendrá los siguientes costos, de acuerdo con la vigencia solicitada:
1 año: $14.635
2 años: $29.270
3 años: $43.905
4 años: $58.540
5 años: $64.394
Asimismo, se informa que el valor del CENAT es de $8.840.
La vigencia de la Licencia Nacional de Conducir es de hasta un máximo de cinco (5) años, pudiendo disminuir según la edad del solicitante y la clase de licencia requerida, conforme a la normativa vigente.
Para más información, los vecinos pueden acercarse al edificio de Tránsito o consultar a través de los canales oficiales del Municipio.
Municipalidad de Gualeguaychú