Actualización de valores de sellados para la Licencia de Conducir

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informa que a partir del 2 de febrero de 2026 entrarán en vigencia los nuevos valores del sellado municipal correspondientes al trámite de la Licencia Nacional de Conducir.

El sellado municipal se emite el día del turno y tendrá los siguientes costos, de acuerdo con la vigencia solicitada:

1 año: $14.635

2 años: $29.270

3 años: $43.905

4 años: $58.540

5 años: $64.394

Asimismo, se informa que el valor del CENAT es de $8.840.

La vigencia de la Licencia Nacional de Conducir es de hasta un máximo de cinco (5) años, pudiendo disminuir según la edad del solicitante y la clase de licencia requerida, conforme a la normativa vigente.

Para más información, los vecinos pueden acercarse al edificio de Tránsito o consultar a través de los canales oficiales del Municipio.

Municipalidad de Gualeguaychú