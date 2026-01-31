 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Actualización de valores de sellados para la Licencia de Conducir

El lunes 2 de febrero entrarán en vigencia los nuevos valores del sellado municipal para el trámite de Licencia Nacional de Conducir.

31 Ene, 2026, 19:35 PM

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informa que a partir del 2 de febrero de 2026 entrarán en vigencia los nuevos valores del sellado municipal correspondientes al trámite de la Licencia Nacional de Conducir.

 

El sellado municipal se emite el día del turno y tendrá los siguientes costos, de acuerdo con la vigencia solicitada:

1 año: $14.635

2 años: $29.270

3 años: $43.905

4 años: $58.540

5 años: $64.394

 

Asimismo, se informa que el valor del CENAT es de $8.840.

 

La vigencia de la Licencia Nacional de Conducir es de hasta un máximo de cinco (5) años, pudiendo disminuir según la edad del solicitante y la clase de licencia requerida, conforme a la normativa vigente.

 

Para más información, los vecinos pueden acercarse al edificio de Tránsito o consultar a través de los canales oficiales del Municipio.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

