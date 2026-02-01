 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CARNAVAL DEL PAIS

Más de 500 adultos mayores disfrutaron de una noche especial en el Carnaval del País

Personas mayores vivieron una jornada de alegría, encuentro y celebración en el Carnaval del País, con traslado, acompañamiento y servicios garantizados por el Gobierno de Gualeguaychú.

1 Feb, 2026, 18:26 PM

Más de 500 adultos mayores que participan de la Colonia Municipal 2026 y del Centro Municipal de Día “De Cara al Sol” disfrutaron de una noche del Carnaval del País, en una jornada marcada por la emoción, el disfrute y el encuentro comunitario. La experiencia formó parte de las acciones impulsadas para garantizar el acceso de las personas mayores a las principales expresiones culturales y turísticas de la ciudad, promoviendo su participación activa en la vida social y cultural.

 

La participación en el Carnaval del País fue anunciada el pasado lunes por el intendente Mauricio Davico durante su visita a la Colonia Municipal 2026 de Adultos Mayores, donde compartió actividades con los colonos y destacó la importancia de generar espacios de encuentro, disfrute y socialización para las personas mayores. En ese marco, el intendente subrayó la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas al envejecimiento activo y al cuidado integral.

 

 

Las personas mayores contaron con traslado gratuito desde distintos barrios de la ciudad, acompañamiento permanente y servicios de alimentación y bebida, garantizando una experiencia accesible, segura e inclusiva. Además, fueron acompañadas por los coordinadores de cada colectivo que participan de la Colonia Municipal de Adultos Mayores y por promotores de salud que integran el dispositivo de cuidado, reforzando el acompañamiento durante toda la jornada.

 

En el marco de las políticas públicas destinadas a las personas mayores, el Gobierno de Gualeguaychú impulsa una estrategia integral de envejecimiento activo, cuidado y participación social. En ese contexto, se desarrolla la Colonia Municipal 2026 de Adultos Mayores, que promueve el movimiento, la socialización, el acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales, y el fortalecimiento de vínculos comunitarios, consolidándose como una política pública sostenida orientada al bienestar físico, emocional y social de las personas mayores.

