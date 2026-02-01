Más de 500 adultos mayores disfrutaron de una noche especial en el Carnaval del País

Más de 500 adultos mayores que participan de la Colonia Municipal 2026 y del Centro Municipal de Día “De Cara al Sol” disfrutaron de una noche del Carnaval del País, en una jornada marcada por la emoción, el disfrute y el encuentro comunitario. La experiencia formó parte de las acciones impulsadas para garantizar el acceso de las personas mayores a las principales expresiones culturales y turísticas de la ciudad, promoviendo su participación activa en la vida social y cultural.

La participación en el Carnaval del País fue anunciada el pasado lunes por el intendente Mauricio Davico durante su visita a la Colonia Municipal 2026 de Adultos Mayores, donde compartió actividades con los colonos y destacó la importancia de generar espacios de encuentro, disfrute y socialización para las personas mayores. En ese marco, el intendente subrayó la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas al envejecimiento activo y al cuidado integral.

Las personas mayores contaron con traslado gratuito desde distintos barrios de la ciudad, acompañamiento permanente y servicios de alimentación y bebida, garantizando una experiencia accesible, segura e inclusiva. Además, fueron acompañadas por los coordinadores de cada colectivo que participan de la Colonia Municipal de Adultos Mayores y por promotores de salud que integran el dispositivo de cuidado, reforzando el acompañamiento durante toda la jornada.

En el marco de las políticas públicas destinadas a las personas mayores, el Gobierno de Gualeguaychú impulsa una estrategia integral de envejecimiento activo, cuidado y participación social. En ese contexto, se desarrolla la Colonia Municipal 2026 de Adultos Mayores, que promueve el movimiento, la socialización, el acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales, y el fortalecimiento de vínculos comunitarios, consolidándose como una política pública sostenida orientada al bienestar físico, emocional y social de las personas mayores.