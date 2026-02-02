 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CONSUMO

Enero fue tranquilo para el comercio en Gualeguaychú, aunque impactó diferente según el rubro

Un relevamiento realizado por el móvil de RADIO MÁXIMA, indica que el mes de enero los comercios tuvieron variado movimiento, aunque fue distinto según el rubro.

2 Feb, 2026, 12:16 PM

En rubro de ropa deportiva manifestaron que vendieron más que en enero del año pasado, mientras que en el rubro masas y tortas hubo ventas pero menos de lo esperado. Lo que fue el rubro calzados, el movimiento estuvo tranquilo, pero enero es tradicionalmente así en ese sector, aunque trabajaron muy bien a fin de año. En farmacia, el mes de enero también es de los de menor venta.

 

Los comerciantes manifestaron que andan pocos uruguayos, que la mayoría del público comprador es local. También comentaron que todos los rubros levantan cuando las clases están por comenzar.

Temas

CONSUMO COMERCIO RELEVAMIENTO VENTAS

