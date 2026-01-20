Registro de atropellamiento de fauna: Aseguran que es un paso clave para la conservación en áreas naturales protegidas

Desde hace más de dos meses se realiza un muestreo sistemático del atropellamiento de fauna en el camino de acceso a la Reserva "Las Piedras" y en el área circundante a la reserva. Durante este período se registraron un total de 14 casos, correspondiendo la mayoría de ellos a mamíferos, siendo el gualacate la especie con mayor cantidad de registros.

La acumulación de esta información resulta fundamental para comenzar a identificar zonas críticas de atropellamiento, especialmente en el sector de la Ruta Provincial Nº 20, lo que permitirá orientar futuras acciones de gestión y conservación.

Contar con datos de calidad posibilita sacar conclusiones relevantes para la toma de decisiones, así como para el diseño y la formulación de proyectos que apunten a mitigar el impacto de la velocidad vehicular sobre la fauna silvestre, mediante señalización, medidas de reducción de velocidad u otras estrategias de manejo.

Este trabajo se lleva adelante mediante el uso de tecnologías aplicadas, a partir de aplicaciones y plataformas de código abierto implementadas por el propio sistema, que permiten registrar, sistematizar y analizar los datos obtenidos, fortaleciendo así el desarrollo de proyectos de conservación basados en evidencia científica.

El registro de atropellamiento de fauna constituye una herramienta clave para comprender el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas y avanzar hacia una convivencia más responsable entre la infraestructura vial y la naturaleza.