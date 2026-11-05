“Evidentemente hay un ajuste”, observan desde el Colegio Médico de Gualeguaychú

“Esto es un problema provincial y afecta a la parte de honorarios de médicos de segundo nivel que sería la internación”, aclaró.

Cano explicó que el paciente se puede internar con OSER, pero la problemática se presenta cuando requiere interconsultas con profesionales durante la internación.

“El problema es que hay un paro de los honorarios de los profesionales de internación, pueden ser cirujanos, internistas, un clínico que lo tiene que atender en una internación, un ginecólogo, especialistas o alergistas…es específicamente a médicos que son llamados para una interconsulta durante la internación”, dijo el profesional.

En este sentido aclaró que la misma situación se replica en todas las ciudades de la provincia y advirtió que “Oser viene debitando honorarios de segundo nivel, sin dar una causa especifica de cuáles son las causas de ese débito. Yo represento al Colegio de Médicos de Gualeguaychú y somos uno de los quince colegios o círculos que formamos la Federación Médica, no es puntual de acá”.

Las posibles causas para la falta de pago

Cano señaló que los argumentos con los que se justifica la falta de pago a los profesionales se deben a cuestiones “administrativas” o de “doble facturación”.

Respecto a este tema, Cano remarcó que no se debe a una “doble intención de la Federación Médica, sino que hay facturas que vienen a través de la Federación y otras que vienen por Clínicas y Sanatorios, entonces pueden duplicarse”.

Cano señaló que los recortes no solo se dan en esta oportunidad a los profesionales médicos de segundo nivel, sino también ya se había presentado la misma situación para los pacientes, quienes vieron disminuidas sus consultas con especialistas.

“A los afiliados de OSER les han limitado las consultas anuales con especialistas, eso traspolado a todas las prestaciones que tiene que dar, evidentemente hay un ajuste”, afirmó.

En la misma línea aclaró que la situación actual de las cirugías programadas, es que éstas, “se están dilatando, porque el cirujano no va a ir a hacer esa prestación. A través de OSER, no”, remarcó.

“Hay deuda no paga, de tres meses para atrás, y son prácticas que ya fueron hechas. ¿Cómo le dice la Federación médica, al profesional que ya hizo la práctica, que no lo va a cobrar? Y Ya se los dijeron…búsquenle la vuelta que quieran, pero no lo va a cobrar, entonces el médico no quiere trabajar”, añadió.

Sin médico auditor en Gualeguaychú

El profesional recordó además la situación en Gualeguaychú, y señaló que actualmente la “Federación Médica Gualeguaychú se quedó sin médico auditor”, por lo que las autorizaciones son derivadas a Paraná.

“Hace diez años atrás había tres médicos, hace cinco años, había dos, y hace dos años atrás había uno…y hace dos meses lo echaron. La delegación local de OSER no tiene más medico auditor, si alguien se tiene que hacer una radiografía, la tiene que autorizar en Paraná”, sostuvo.