 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ASISTENCIA

Autovía del Mercosur participa del operativo especial de Seguridad Vial por la visita del Papa a Paysandú

Desde este jueves, personal y unidades de Seguridad Vial se encuentran apostados sobre la Ruta Nacional 135, en Colón, ante el importante movimiento vehicular previsto hacia Uruguay.

5 Nov, 2026, 13:34 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Autovía del Mercosur forma parte del operativo especial de Seguridad Vial dispuesto con motivo de la visita del Papa León XIV a Paysandú, prevista para el sábado 7 de noviembre, mediante la presencia de móviles, personal especializado y equipos de señalización sobre la Ruta Nacional 135, que conecta la ciudad de Colón con el Puente Internacional General Artigas.

 

El personal se encuentra trabajando desde este jueves 5 de noviembre y permanecerá en el sector hasta la finalización del operativo, realizando tareas preventivas, de ordenamiento del tránsito y asistencia a los usuarios.

 

Se espera que durante el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre se registre un importante incremento del tránsito hacia Uruguay, especialmente en el Puente Internacional General Artigas, donde podrían producirse demoras superiores a las habituales.

 

En este contexto, Autovía del Mercosur recomienda a quienes tengan previsto cruzar la frontera planificar sus viajes con anticipación, circular con precaución y respetar tanto la señalización preventiva como las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

 

Asimismo, se recuerda que sobre la Ruta Nacional A015, en Concordia, continúan los trabajos de repavimentación integral hacia el Paso Internacional Salto Grande, por lo que también podrían registrarse demoras debido a las restricciones temporales de circulación.

 

La participación de Autovía del Mercosur en este operativo responde al compromiso de reforzar la prevención y la seguridad vial, acompañando el movimiento vehicular extraordinario previsto para este acontecimiento internacional.

 

Autovía del Mercosur – La ruta que nos une.

Temas

ASISTENCIA Seguridad Vial PAPA LEÓN XIV

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso