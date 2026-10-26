Dal Molín destacó la recuperación de los recursos de Salto Grande y su impacto en Federación

El senador provincial Rubén Dal Molín brindó precisiones sobre los recursos provenientes de Salto Grande y destacó su recuperación a partir de las gestiones realizadas por el gobernador Rogelio Frigerio y las autoridades de la Comisión Técnica Mixta ante el Gobierno nacional para recomponer la remuneración de la energía producida por la represa.

“Entre Ríos recibe dos tipos de ingresos por Salto Grande: regalías hidroeléctricas y excedentes de operación. Son conceptos distintos, regulados por leyes nacionales diferentes, cuya distribución y utilización responden a normas específicas”, explicó.

El legislador señaló que ambos recursos mejoraron a partir de la recomposición de las tarifas de generación, que habían quedado retrasadas. Para dimensionar esa recuperación, indicó que en 2023 Entre Ríos recibió 398,6 millones de pesos por regalías.

“Si actualizamos ese monto por inflación a fines de 2025, estaríamos hablando de aproximadamente 2.300 millones de pesos. Sin embargo, ese año ingresaron alrededor de 4.500 millones: prácticamente el doble en términos reales”, sostuvo.

Dal Molín explicó que las regalías se calculan sobre el 12% de la venta de energía de la represa y que a Entre Ríos le corresponde el 70,2% de ese concepto. Esos recursos se distribuyen entre los municipios beneficiarios de la región, ingresan a sus tesoros municipales y deben destinarse a infraestructura.

Durante 2025, Federación recibió aproximadamente 1.100 millones de pesos, correspondientes al 25,1% de la distribución, y Santa Ana unos 270 millones, equivalentes al 6%. Concordia percibió alrededor de 2.200 millones, con una participación del 48,9%.

“Para Federación y Santa Ana, esta recuperación representa recursos concretos con los que cuentan sus municipios para realizar inversiones y mejorar la infraestructura. Es importante que los vecinos conozcan estos ingresos y su evolución”, expresó.

Para 2027, el proyecto de presupuesto provincial prevé 24.000 millones de pesos por regalías. A su vez, CAFESG tiene previsto un presupuesto de aproximadamente 54.785 millones, incluyendo recursos del ejercicio y saldos disponibles, sin requerir aportes del Tesoro provincial.

El senador precisó que aproximadamente 5.807 millones corresponden a erogaciones corrientes y 48.978 millones a erogaciones de capital. “Esto significa que cerca del 90% del presupuesto se orienta a inversiones y alrededor del 10% al funcionamiento. El organismo recupera así una relación que permite concentrar sus recursos en obras para la comunidad”, destacó.

Dentro de las inversiones se contemplan aproximadamente 36.000 millones de pesos para las ejecutadas por CAFESG y 13.000 millones para el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú. El aporte al hospital representa el 23,7% del presupuesto total del organismo.

Dal Molín destacó también las numerosas obras de infraestructura educativa, sanitaria y vial que CAFESG viene financiando y ejecutando en el departamento Federación.

“El objetivo es aportar información clara sobre recursos que tienen una importancia directa para nuestra región. Las regalías que reciben los municipios y los excedentes que administra CAFESG son herramientas diferentes, y su recuperación permite sostener inversiones que nuestros vecinos necesitan”, concluyó.