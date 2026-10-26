Recuperaron una moto que había sido robada horas antes en la Costanera

Personal de la Comisaría Primera de Gualeguaychú recuperó durante la madrugada de este lunes una motocicleta que había sido robada horas antes en la zona de la Costanera.

El procedimiento se realizó alrededor de las 2:20, cuando efectivos que llevaban adelante recorridas preventivas por calle Angelelli, entre San Pantaleón y San Vicente de Paul, observaron una motocicleta estacionada sobre la vereda que llamó su atención.

Al verificar los datos del vehículo y consultar los números de motor y chasis en el sistema policial, constataron que se trataba de una Motomel Skua de 150 cc, cuyas características coincidían con las de una motocicleta denunciada como sustraída durante la tarde del domingo.

Ante esta situación, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del rodado y la identificación de la persona que lo tenía en su poder.

La motocicleta quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

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