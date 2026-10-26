Está abierta la inscripción para participar de una capacitación gratuita sobre Inteligencia Artificial

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento, junto con la Fundación Banco Credicoop y el Banco Credicoop, invita a participar de una capacitación gratuita sobre Inteligencia Artificial, que se desarrollará el jueves 29 de octubre, a partir de las 14 h.

Bajo la consigna “Aprendé a incorporar la Inteligencia Artificial a tu día a día”, la propuesta busca acercar esta tecnología a la comunidad y promover el conocimiento de sus posibilidades de aplicación, en un contexto en el que las herramientas digitales adquieren cada vez mayor presencia en distintos ámbitos.

La inteligencia artificial ofrece nuevas posibilidades para acceder a información, organizar tareas, desarrollar contenidos y optimizar diferentes procesos. En este sentido, conocer sus aplicaciones permite ampliar las herramientas disponibles para desenvolverse en entornos cada vez más atravesados por la tecnología.

La capacitación constituye una oportunidad para introducirse en esta temática y comenzar a explorar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, favoreciendo la adquisición de conocimientos vinculados con las nuevas tecnologías.

Asimismo, la propuesta apunta a promover el acercamiento de la comunidad a herramientas digitales que pueden contribuir al desarrollo de habilidades y facilitar distintas actividades personales, educativas y laborales.

La jornada es de carácter gratuito y requiere inscripción previa. Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

Inscripción: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/470

Municipalidad de Gualeguaychú