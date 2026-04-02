Este Viernes Santo, “Siete Iglesias” a beneficio del Hogar de Cristo

Este Viernes Santo, desde las 8 de la mañana, se realizará la recorrida “Siete Iglesias” que organiza el grupo Pedal y Fe.

Desde Pedal y Fe, Fabiana Marizza y Daniel Zoilo anunciaron que este año habrá una colecta para ayudar al Hogar de Cristo de Gualeguaychú.

Explicaron que “hacemos una recorrida en bicicleta por siete iglesias, la gente también se suma en moto, en auto y también desde sus comunidades, donde nos esperan con el templo abierto”.

El recorrido comenzará a las 8 de la mañana, desde la parroquia Cristo Rey, “desde ahí vamos a la capilla San Cayetano, Antepasados, La Milagrosa, Asunción de María, el Carmelo y culmina en la nueva parroquia Sagrado Corazón”.

“En el recorrido se va describiendo la Pasión de Jesús y la gente acompaña. Estamos unos 20 minutos en cada parroquia, para eso se hace una logística junto a Tránsito por el tema de las calles cortadas”, manifestaron.

Sobre la colecta, informaron que “preparamos dos alcancías que van a estar en el recorrido para que la gente pueda colaborar, y además tenemos el alias del Hogar de Cristo, para quienes puedan ayudar, que es: hogardecristogchu”.