"Valió la pena la espera", dicen los vecinos del "nuevo" Boulevard Jurado

“Quedó espectacular, hicieron su trabajo bien, todo prolijo”, resaltó un vecino del lugar.

Destacaron además, el tiempo de finalización de obras, aunque contaron que esperar el proceso “fue muy difícil” para los comercios, quienes debieron implementar en algunos casos, el servicio de cadetes, para vender y facilitar el acceso de sus productos a los clientes. “Valió la pena la espera”, indicaron.

Los vecinos resaltaron también, la implementación de radares para el control de velocidad porque aseguran que permitirá controlar principalmente, el paso de las motos. “No se respetan los semáforos, se complica la salida, esperemos que ahora se respeten las señales”, aseguran.

Los trabajos comprendieron la reconstrucción de 20.000 metros cuadrados de calzada, lo cual equivale a 48 cuadras de longitud convencional.

El proceso constructivo incluyó la colocación de una membrana geotextil, un material sintético que actúa como capa de separación y refuerzo entre la base y el pavimento y que su función principal consiste en distribuir cargas, evitar el reflejo de grietas y mejorar la durabilidad del conjunto vial.