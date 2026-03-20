Este sábado se levantarán los cortes en la zona de la plaza San Martín

El Gobierno de Gualeguaychú informa que este sábado se levantarán las interrupciones a la circulación vehicular en el microcentro de la ciudad, en las zonas aledañas a la plaza San Martín.

El principal corte de tráfico se produce en la esquina de Urquiza y Mitre, frente al Sanatorio San Lucas, y el tráfico vehicular se vio afectado por completo entre la rotonda de Luis N. Palma y Sáenz Peña hasta Urquiza y Chalup, a lo largo de todo el margen sur de la plaza.

Además, este corte afecta la circulación por la cuadra de 3 de Febrero, entre Urquiza y 25 de Mayo, a lo cual se suma otro corte por trabajos de arreglos y bacheos en 3 de Febrero, entre 25 de Mayo y San Martín.

Todos estos sectores afectados a la circulación vial quedarán liberados al tráfico este sábado durante la mañana o alrededor del mediodía, algo no sólo necesario para la circulación de los vecinos en una de las zonas más transitadas sino también, para no afectar la visita de turistas que se acercarán a Gualeguaychú por el fin de semana extra largo.

Por otra parte, sí se mantendrán los cortes que existen en la zona del Hospital Centenario:

Roffo, entre San Juan y Colombo

Roffo, entre Rivadavia y Luis N. Palma

Gutemberg, entre Colombo y Rivadavia

Además, también continuará este fin de semana el corte por los trabajos de alta intensidad que se realizan en la actualidad en la esquina de España y Etchevehere.

Por esto mismo, el Gobierno de Gualeguaychú solicita a la comunidad evitar estas zonas para evitar demoras e inconvenientes y pide, además, paciencia por todos estos trabajos que están en marcha para mejorar la infraestructura urbana y vial de la ciudad.

Detalle de los trabajos

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana, y dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.

Estas tareas emprendidas forman parte de una política sostenida de mantenimiento vial, orientada a mejorar la seguridad, la transitabilidad y el estado general de la infraestructura urbana debido a que la reparación oportuna de la calzada reduce riesgos, optimiza la circulación y contribuye a una ciudad más ordenada y funcional para vecinos y visitantes.

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