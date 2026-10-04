Este lunes comienza la reconstrucción de calle Alem entre Del Valle y Concordia

El Gobierno de Gualeguaychú pondrá en marcha este lunes la primera etapa de la obra sobre calle L. N. Alem, entre avenida Del Valle y Concordia, cuando los trabajadores de la dirección de Obras Sanitarias comiencen con la revisación y reparación de todas las conexiones de agua, trabajo necesario antes de que se levante el empedrado y se inicie la renovación completa del tramo.

Se trata de una de las calles más destruidas de la ciudad, y es el recorrido que pasa por detrás del edificio de Aduana y culmina en la sede de la Prefectura Naval Argentina, a pocos metros de la Costanera y el río Gualeguaychú.

“Vergüenza me da que una calle en una zona tan turística, como es Alem entre Del Valle y Concordia, que está a una cuadra de la Costanera y del río Gualeguaychú, esté tan detonada y tan destruida”, se lamentó el intendente Mauricio Davico.

Una vez concluidas las tareas sobre la red de agua, comenzará la reconstrucción propiamente dicha, donde se levantará todo el empedrado y se colocará una base de hormigón; una secuencia que resulta decisiva porque el terreno es bajo e inundable, y esta base rígida bajo el empedrado impedirá que el pavimento se mueva, de modo que la calzada conservará su forma aun cuando pasen los años.

El proyecto

Los trabajos se iniciarán con el cerco perimetral, el replanteo y la nivelación de la obra, y seguirán con la demolición y el retiro de la calzada de piedra existente, de unos 15 centímetros de espesor aproximado, junto con el movimiento y la extracción del suelo ubicado debajo.

Sobre ese terreno se ejecutará una subrasante de broza cemento compactada de 20 centímetros de espesor, una mezcla que estabiliza el suelo y le da capacidad de carga, y luego un contrapiso de base de 12 centímetros

Por su parte, las rampas se harán con hormigón elaborado y armadura, y la capa final será de pórfido mixto de 10x10x6 centímetros, dispuesto en un diseño de arcos que aporta un acabado artesanal.

Las rampas garantizarán la accesibilidad en toda la zona, acompañadas por barandas metálicas, y las veredas –que serán forestadas por árboles autóctonos– tendrán una superficie uniforme para circular con seguridad, mientras que los cordones elevados y escalonados evitarán daños en caso de crecidas.

A ambos lados correrá una cuneta de canto rodado con base, de un metro de ancho, que ordenará el escurrimiento del agua y cuyo tono claro contrastará con el pórfido más oscuro del centro de la calle.

Finalmente, habrá un elevamiento en la calzada que funcionará como reductor de velocidad para ordenar el tránsito en el cruce (similar al que se hizo en Andrade y Rocamora), y se instarán columnas de alumbrado para completar la renovación.

Hasta la finalización de los trabajos integrales en todos los niveles, el tráfico vehicular estará inhabilitado, por lo que solicita respetar el vallado y no circular por ese sector.

El diseño combina función y estética, con superficies resistentes, circulación segura para quienes caminan, ordenamiento del tránsito y un paisaje cuidado en una calle de fuerte valor urbano por su cercanía con el paseo costero, que atrae a turistas y a vecinos por igual.

Reconstruir desde la base una calle tan castigada y que está intransitable desde hace años, en un área turística y expuesta al agua, refleja la decisión de la gestión del intendente Mauricio Davico de ofrecer una solución duradera, accesible y resistente para vecinos y visitantes.

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