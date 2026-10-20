Día del Pediatra: el Hospital Centenario reconoce el compromiso con la salud de las infancias

Desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú se destaca la labor diaria del Servicio de Pediatría, que brinda una atención integral desde el nacimiento hasta la adolescencia, con cobertura de guardia pediátrica las 24 horas, sala de internación y consultorios externos.

En el área de internación, los profesionales realizan el seguimiento de la evolución de los niños y niñas hospitalizados, acompañando cada proceso con dedicación y sensibilidad. El trabajo contempla tanto la atención de las distintas patologías como el acompañamiento de las familias durante la recuperación.

Además, el servicio desarrolla una tarea articulada con otras especialidades médicas, entre ellas Cardiología, Neumonología, Gastroenterología y Otorrinolaringología infantil. Este abordaje interdisciplinario permite atender las necesidades específicas de cada paciente y favorecer una atención integral.

La formación continua también ocupa un lugar importante dentro del servicio. El Hospital Centenario cuenta con una residencia de Pediatría, que forma parte de su estructura docente y permite que nuevos profesionales desarrollen sus conocimientos y experiencia en el ámbito hospitalario, acompañados por equipos de salud con trayectoria.

De esta manera, la labor de los pediatras trasciende la atención de enfermedades: también implica escuchar, acompañar, orientar a las familias y contribuir al desarrollo saludable de las infancias.

En este día, el Hospital Centenario saluda y agradece especialmente a sus profesionales de Pediatría por su compromiso, vocación y dedicación cotidiana al cuidado de los más pequeños de nuestra comunidad.