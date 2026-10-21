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Guale POLICIALES

Cayeron los autores de un "cuento del tío": robaron a un jubilado

Un jubilado de 70 años sufrió el robo de $40.000 tras descender de un colectivo. La Policía incautó prendas de vestir, telefonía y el vehículo utilizado en el hecho.

21 Oct, 2026, 08:56 AM
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En el marco de la investigación por un hurto ocurrido el pasado 9 de octubre, personal policial llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en una vivienda ubicada a la altura del 700 de la calle Santiago Díaz.

 

La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre de 70 años, quien relató que, luego de retirar dinero de una entidad bancaria y descender de un colectivo urbano, fue abordado en la intersección de las calles 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios por dos desconocidos. Mediante el engaño conocido como «cuento del tío», los delincuentes le sustrajeron cerca de $40.000 en efectivo y escaparon a bordo de un automóvil.

 

A partir de las tareas de investigación y el análisis de las cámaras de seguridad, los efectivos lograron esclarecer el hecho e identificar a los sospechosos.

 

 

Durante el procedimiento, llevado a cabo en la noche del martes, las fuerzas de seguridad secuestraron prendas de vestir de interés para la causa, un teléfono celular y el vehículo Renault presuntamente utilizado durante el ilícito.

 

Por disposición del Juzgado de Garantías interviniente, se ordenó la detención de un hombre mayor de edad, quien quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Comisaría Sexta, Comisaría Tercera, Guardia Especial, Policía Científica y la División Investigaciones, bajo la supervisión directa del jefe de la Jefatura Departamental Gualeguaychú.

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