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Guale EMMA

“Está como si nada”: emotivo y agradecido mensaje de la mamá de Emma

La beba se recupera rápidamente de la compleja cirugía en el hospital Garrahan. Mensaje de su madre en redes.

3 Oct, 2026, 19:45 PM
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Emma Victoria, una beba de 8 meses de Gualeguaychú que fue operada del corazón, ha tenido una rápida evolución a casi dos semanas de la cirugía, y su madre Lorena escribió en redes sociales que “estamos esperando que en estos días le den el alta, no tiene oxígeno desde ayer, está sin sonda, come, se ríe, juega, volvieron las mañas para recuperar tiempo perdido, está como. si nada”.

 

Hoy les queremos mostrar a alguien por aquí… agradecer a todas las personas que estuvieron pidiendo por ella, a los que fueron a la virgen de Luján, a todos”, escribió Lorena.

 

A Emma Victoria le realizaron una cirugía cardíaca inédita en el país. Fue operada el martes 22 de septiembre mediante un procedimiento de cerclaje de la arteria pulmonar para estimular el lado izquierdo de su corazón afectado por una miocardiopatía dilatada severa.

 

La niña nació con miocardiopatía dilatada severa y también debió atravesar intervenciones por atresia esofágica y otros problemas de salud.

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