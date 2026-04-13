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La actualización de tarjetas SUBE puede realizarse en las escuelas

Ya se renovaron más de 1.300 en el mes de marzo. El operativo se realiza en instituciones educativas y permite tramitar y actualizar beneficios sin necesidad de traslados.

13 Abr, 2026, 19:44 PM

La dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informó que durante el mes de marzo se actualizaron más de 1.300 tarjetas SUBE con beneficios para estudiantes y docentes, proceso que continúa vigente.

 

En abril se puso en marcha el programa “La SUBE va a tu escuela”, que acerca el servicio a la comunidad educativa y facilita la realización de trámites sin necesidad de traslados.

 

En este marco, ya se realizaron visitas al Hogar de Niñas y al Instituto IDEEA – Escuela Privada de Educación Integral N.º 28, donde se gestionaron y actualizaron tarjetas.

 

El operativo se lleva adelante en escuelas primarias y secundarias desde las 14:00, permitiendo tramitar nuevas tarjetas y actualizar beneficios de manera ágil.

 

Cabe destacar que, en estas instancias, la atención está destinada exclusivamente a estudiantes y personal perteneciente a cada institución visitada.

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