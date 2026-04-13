La actualización de tarjetas SUBE puede realizarse en las escuelas

La dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informó que durante el mes de marzo se actualizaron más de 1.300 tarjetas SUBE con beneficios para estudiantes y docentes, proceso que continúa vigente.

En abril se puso en marcha el programa “La SUBE va a tu escuela”, que acerca el servicio a la comunidad educativa y facilita la realización de trámites sin necesidad de traslados.

En este marco, ya se realizaron visitas al Hogar de Niñas y al Instituto IDEEA – Escuela Privada de Educación Integral N.º 28, donde se gestionaron y actualizaron tarjetas.

El operativo se lleva adelante en escuelas primarias y secundarias desde las 14:00, permitiendo tramitar nuevas tarjetas y actualizar beneficios de manera ágil.

Cabe destacar que, en estas instancias, la atención está destinada exclusivamente a estudiantes y personal perteneciente a cada institución visitada.

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