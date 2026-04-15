Instalan reductores de velocidad en zonas escolares

Continúan las tareas de colocación de reductores de velocidad en inmediaciones de establecimientos educativos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y resguardar a los alumnos en los momentos de mayor circulación.

Desde la Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, se informó que en esta etapa se avanzó con la instalación de reductores en la intersección de calles Urquiza y López y Planes, y en calle Bolívar, entre Chalup y Pellegrini. Además, se realizaron trabajos de reacomodamiento en los dispositivos ubicados en Ayacucho y Acisclo Méndez.

Las intervenciones buscan ordenar el tránsito y disminuir la velocidad vehicular en zonas sensibles, donde diariamente se registra un importante flujo de peatones, especialmente en horarios de ingreso y salida escolar.

En este marco, se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vigente y adecuar la velocidad al entorno, priorizando el cuidado de quienes transitan por estos sectores.

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