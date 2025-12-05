 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale BICIGRINACIÓN

Esperan unos 900 participantes en la Bicigrinación por el día de la Virgen

El sacerdote Carlos “Charly” Stadler informó en RADIO MÁXIMA que este lunes, Día de la Virgen, a las 4 de la madrugada partirá la bicigrinación desde la parroquia Nuestra Señora de Fátima.

5 Dic, 2025, 10:27 AM

Stadler dijo que se observa el pronóstico del tiempo, pero por el momento no se observan riesgos.

 

“Salimos a las 4 de la mañana desde Fátima, la Capilla que está en el Puerto. Se estima como horario de llegada, alrededor del mediodía”

 

La inscripción para quienes deseen participar, se recibirá hasta el día previo, con el objetivo de favorecer la organización del encuentro.

 

Stadler remarcó la importancia de avanzar juntos en la peregrinación, dentro del espacio que comprenderán los autos de apertura y de cierre, y aconsejó mantenerse hidratados.

 

Consultas a través de las redes sociales en: pedalyfeok

