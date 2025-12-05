Esperan unos 900 participantes en la Bicigrinación por el día de la Virgen

Stadler dijo que se observa el pronóstico del tiempo, pero por el momento no se observan riesgos.

“Salimos a las 4 de la mañana desde Fátima, la Capilla que está en el Puerto. Se estima como horario de llegada, alrededor del mediodía”

La inscripción para quienes deseen participar, se recibirá hasta el día previo, con el objetivo de favorecer la organización del encuentro.

Stadler remarcó la importancia de avanzar juntos en la peregrinación, dentro del espacio que comprenderán los autos de apertura y de cierre, y aconsejó mantenerse hidratados.

Consultas a través de las redes sociales en: pedalyfeok