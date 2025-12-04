Tras la irregularidad detectada en productos alimenticios en la ciudad advierten sobre los riesgos

José Dorati, asesor de la subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria explicó que el procedimiento es parte de las tareas de vigilancia sobre los alimentos y del equipo de la Dirección de Bromatología.

“La harina de almendras se había popularizado a valores muy económicos y se empieza a indagar de que se tratan estos productos y si son inocuos. Ahí es donde se empieza un proceso de consultas y derivan en que no hay un establecimiento habilitado, detrás de lo que figura en el rotulo y no son productos aptos para ser comercializados en todo el país”, señaló Dorati.

El asesor remarcó que el Código Alimentario Argentino, no admite la denominación de miel con carpincho o del aceite con carpincho. Es así que, desde la dirección de Bromatología, si informó al Instituto de Centro de Alimentos y Bromatología de la Provincia.

“Con los datos que tiene se empieza a consultar. La harina de Almendras era de Mendoza, pero cuando verifican los números de registro, pertenecía a una milanesa de soja. Era totalmente trucho, no coincidían con el producto”, explicó.

El descubrimiento de la falsa rotulación permitió “gestionar una alerta a todas las jurisdicciones nacionales para verificar la existencia del producto”.

“No sabemos quién hace esos productos, ni las condiciones del establecimiento donde se trabajó”, manifestó Dorati al explicar los riesgos.

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de adquirir alimentos en comercios habilitados, verificar siempre la presencia de RNE y RNPA válidos, datos completos del responsable y origen del producto.