Consideran que hoy “no es tan problemático” cambiar un electrodoméstico

Por ejemplo, detalló Daroca, un lavarropas automático valía 800 mil y ahora vale 500 mil y se puede pagar en 12 cuotas fijas por convenios con Bancos. “Si bien los salarios no crecieron como deberían crecer, se puede comprar”, señaló.

Los productos importados comenzaron a ingresar desde hace algún tiempo, explicó. En este línea, las fábricas nacionales lograron producir con insumos más baratos. Esto desencadenó una baja de precios.

“Estamos en un período con un leve incremento mes a mes, ayudado por los créditos más accesibles y la competencia con los Bancos por las promociones”, indicó el comerciante.

Algunos convenios con Bancos permiten acceder a los productos desde 12 cuotas sin interés. Otros se pueden comprar en cinco cuotas, o realizando una entrega inicial de dinero.

“Los Bancos han salido a ofrecer porque buscan mantener su clientela, y se los ve en los distintos rubros. Hay una competencia muy fuerte y eso hace que los precios también sean más competitivos”, resaltó.

Los aires acondicionados también bajaron de precio y también se puede sacar con cuotas. "Un aire anda en unos 500 mil pesos para arriba", comentó. En productos de temporada, Daroca agregó además, que se mueve la demanda de productos de camping y reposeras.

"En computación no han subido los precios, siempre se manejó a precio dólar. En celulares hay mucha tecnología nueva, celulares con mejores características. Hay varios buenos celulares que van bajando de precio", subrayó.

Finalmente, al hablar sobre el cierre de una histórica fábrica de Lavarropas, Daroca dijo que “es la parte mala de la apertura económica”.