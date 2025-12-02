El 8 de diciembre se enciende el árbol de Navidad en el Paseo del Puerto

En el marco de la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María, el gobierno local invita a la comunidad a participar del tradicional encendido del Árbol de Navidad este 8 de diciembre, a las 20 h, en el Paseo del Puerto, sobre el Muelle del Pescador.

Como ciudad turística, Gualeguaychú continúa fortaleciendo sus espacios públicos y propuestas para sus vecinos y como así también para sus visitantes. En este sentido, el árbol navideño se convierte en un atractivo más que embellece nuestro paisaje costero y ofrece una nueva postal fotográfica para las familias locales y para quienes eligen recorrer nuestra ciudad durante estas fechas.

Durante la celebración se realizará además la bendición del pesebre y de las aguas del río Gualeguaychú, acompañando un momento de encuentro, fe y comunidad que cada año convoca a cientos de personas.

El árbol, de 11,5 metros de altura, cuenta con 48 riendas iluminadas con 15 luces cada, de las cuales 24 riendas tendrán focos con luz cálida blanca y 24 con luz LED verde, y una estrella de 2, 5 metros, cuyo contorno está completamente iluminado con tiras LED, conformando una figura imponente y luminosa que destaca sobre el paisaje ribereño.

El Gobierno de Gualeguaychú invita a toda la ciudadanía y a los turistas que nos visitan a compartir este momento especial, que marca el comienzo de las celebraciones navideñas en nuestra ciudad.

