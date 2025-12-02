En el sur de Brasil ya no esperan un boom de turismo argentino

Con relación a los años anteriores, Alejandro dijo que las reservas para el verano, a esta altura, son “menos de la mitad” de los veranos pasados. “Nuestro caudal de turismo es argentino por la cercanía, en Camboriú están en la misma situación y Camboriú se volvió un poquito más caro. No va a ser tanto el boom, el argentino debe evaluar el combustible”, señaló Da Luz, y agregó que esta temporada “se va a sentir la falta de argentinos”.

El prestador observó que las consultas dieron inicio después de las últimas elecciones.

El costo de alojamiento es de 380 reales por día, 102 mil a 110 mil pesos argentinos, una pareja con desayuno incluido en una posada a 100 metros del mar. En tanto que, una casa para 4-5 personas a 50 metros del mar, tiene un costo de 600 reales por día. Al cambio argentino, unos 165 mil pesos por día. Los precios varían, según la distancia del hospedaje con el mar.

Los argentinos llegan desde Misiones, Corrientes, parte de Entre Ríos, Chaco, Córdoba y Capital Federal. “Hay muchos fanáticos de Brasil”, expresó.

Playa de Ferrugem es una famosa playa del sur de Brasil, ubicada en el municipio de Garopaba, Santa Catarina. Es conocida por sus arenas blancas y finas, sus aguas claras y sus olas ideales para el surf, lo que la convierte en un destino popular para jóvenes y surfistas.

Respecto a la comida, Da Luz comentó que sigue siendo muy barata. Una gaseosa de marca vale 8 reales, la de 2 litros y cuarto, algo más de 2 mil pesos argentinos. Mientras que el pan cuesta 7 reales el kilo, un poco menos de 2 mil pesos. El asado para 5 personas, vale 130 reales, unos 33 mil pesos.

Con respecto al cambio, hubo una variante. El Real se basa en la variante del dólar, y no es habitual encontrar “arbolitos”.

Por otra parte, los alquileres subieron porque en Brasil subió también el combustible. “El combustible está parecido a la Argentina, par a par. De Misiones a Florianópolis hay un gasto de 700 reales ida y vuelta, cerca de 200 mil pesos”, indicó Da Luz.