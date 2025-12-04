Restauración del sistema cloacal en calle Concordia: estará cortada al tránsito

El Gobierno de Gualeguaychú y la dirección de Obras Sanitarias informan que se iniciaron los trabajos de restauración del sistema cloacal en la cuadra de calle Concordia, entre Rocamora y Ayacucho.

La intervención comenzó el jueves en la esquina de Concordia y Rocamora, donde se retiraron 18 metros de caños totalmente colapsados y se colocaron nuevos conductos de 500 mm.

La primera jornada de trabajo abarcó únicamente el tramo inicial hacia calle Ayacucho. Con el avance de las tareas, la cuadrilla detectó que el daño en el sistema cloacal era más grave de lo previsto, motivo por el cual la calle permanecerá totalmente cortada al tránsito vehicular y la zanja utilizada en la intervención quedará a cielo abierto.

En la obra participó una cuadrilla de la Dirección de Obras Sanitarias, con el apoyo de una pala cargadora, una retro con martillo percutor y un camión de la misma dependencia.

Los trabajos continuarán mañana viernes y la semana que viene, luego del fin de semana largo, y forman parte de un cuadrante de obras que se ejecuta a lo largo de este año, comprendiendo las calles Maipú, 3 de Caballería, Lavalle y Buenos Aires.

Según informaron desde la Dirección de Obras Sanitarias, el 70% de los problemas cloacales en la zona cercana al Corsódromo han sido solucionados gracias a las tareas realizadas durante el año.

El Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con la mejora de los servicios urbanos y solicita a los vecinos respetar las señalizaciones y desvíos durante el período de intervención.

