Reconstruyen una alcantarilla para recuperar una conexión entre el sur y el oeste

Las tareas de reconstrucción de una alcantarilla ubicada en calle Los Horneros, entre Urquiza al Oeste y el Acceso Sur, dieron inicio este martes.

Se trata de un camino que enlaza la zona oeste, a la altura del final del predio del Regimiento, con el ingreso al Parque Industrial, en el sur de Gualeguaychú, que desde hace años que no se puede transitar y que debe ser puesto a punto casi en el total de su longitud.

La infraestructura original incluía una batería de tubos de hormigón armado de 1200 mm de diámetro, la cual por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y la erosión colapsó toda la estructura, lo que dejó la calle inutilizable y sin tránsito posible.

Es por esto que la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, dispuso de personal y maquinaria municipal para la ejecución completa del reemplazo de la alcantarilla.

La nueva estructura incorporará dos baterías de tubos de las mismas dimensiones que las anteriores. Sin embargo, esta nueva alcantarilla tendrá la capacidad de duplicar la capacidad de evacuación del cauce pluvial y otorga mayor seguridad hidráulica ante lluvias intensas. Los tubos utilizados fueron fabricados en la planta municipal.

Luego de finalizar la reconstrucción, se avanzará en la recuperación del camino rural.