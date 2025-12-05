 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EL TIEMPO

¿Cómo será el verano en Gualeguaychú?: el análisis de Daniel Hernández

El exdirector de Defensa Civil de Gualeguaychú, Daniel Hernández, dijo en RADIO MÁXIMA que “vamos a tener un verano con temperaturas por encima de lo normal”.

5 Dic, 2025, 11:16 AM

Los pronósticos hablan de un verano con muy altas temperaturas, y precipitaciones inferiores a lo normal.

 

Para los próximos días habrá temperaturas que rozarán los 40 grados, aunque ingresa desde el sur un frente frio, con tormentas que podrían llegar el lunes al centro del país.

 

“Durante el día martes seguramente tendremos su llegada a nuestra zona. Tendremos precipitaciones e inestabilidad durante los días martes. miércoles y jueves”, indicó Hernández, aunque aclaró que no se esperan grandes volúmenes de agua.

 

Se cree que las condiciones se estabilizarán para el fin de semana.

Temas

EL TIEMPO PRONOSTICO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso