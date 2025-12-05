¿Cómo será el verano en Gualeguaychú?: el análisis de Daniel Hernández

Los pronósticos hablan de un verano con muy altas temperaturas, y precipitaciones inferiores a lo normal.

Para los próximos días habrá temperaturas que rozarán los 40 grados, aunque ingresa desde el sur un frente frio, con tormentas que podrían llegar el lunes al centro del país.

“Durante el día martes seguramente tendremos su llegada a nuestra zona. Tendremos precipitaciones e inestabilidad durante los días martes. miércoles y jueves”, indicó Hernández, aunque aclaró que no se esperan grandes volúmenes de agua.

Se cree que las condiciones se estabilizarán para el fin de semana.