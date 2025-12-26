Escapate a Guale: hoteleros y gastronómicos inician campaña de promoción en las rutas

La Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) presenta oficialmente su nueva acción de vía pública en el marco de “Escapate a Guale”, para fortalecer el posicionamiento turístico de Gualeguaychú en la temporada alta.

Con presencia en rutas de acceso a la ciudad, la campaña despliega cuatro piezas gráficas de alto impacto, las cuales se encuentran seriadas para interpelar a los viajeros que, desde las grandes ciudades, sienten la necesidad de cortar con la rutina y tomarse un respiro.

Un destino, múltiples formas de escapar

La serie de carteles posiciona a Gualeguaychú como un centro de experiencias cercano, diverso y fácil de disfrutar, dejando atrás la idea de un destino monotemático.

Cada pieza representa un pilar de la oferta turística local, integrada bajo una misma lógica de mensajes:

Escapate al carnaval: El evento insignia de la ciudad se presenta como puerta de entrada al destino durante todo el año. A través de la Experiencia Carnaval, el visitante accede a un paquete que combina entradas al carnaval, hotel y gastronomía. El Carnaval es una plataforma de lanzamiento y motor para descubrir el resto de los atractivos.

Escapate a las termas: esta propuesta invita a apagar el estrés con un paquete de descanso, relax y sabores locales.

Escapate a los viñedos: el emergente Camino del Vino convoca a descubrir bodegas boutique y productos regionales, a solo dos horas de los principales centros urbanos.

Escapate a la playa: La pieza pone en valor el paisaje fluvial, el entorno natural y los balnearios, ideales para disfrutar del aire libre, el descanso y el contacto con la naturaleza en un entorno seguro.

Una propuesta pensada para facilitar el viaje

La campaña conecta con una necesidad concreta: escapar del estrés. El objetivo es hacer tangible la propuesta turística de Gualeguaychú y simplificar la experiencia en la ciudad.

Todo el interés generado por la campaña converge en escapateaguale.com.ar: el ecosistema digital donde los visitantes encuentran propuestas y paquetes garantizados por la AHGG.

Turismo que impulsa el desarrollo local

El despliegue en rutas se enmarca dentro del plan estratégico “Todos Somos Anfitriones”, una visión de la AHGG que entiende al turismo como motor económico y social, y desde la cual cada visitante genera un efecto positivo que dinamiza la economía local.

Contacto de prensa: Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú.

Web: www.escapateaguale.com.ar

Temas TURISMO