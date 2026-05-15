“Es una selva”: Vecinos de calle Paraguay reclaman por un terreno abandonado

“Nadie lo limpia, es una selva”, dijo el vecino. Aseguran que en el predio también hay ratas, que cruzan a los domicilios lindantes y el reclamo persiste.

“Me dijeron que llame a Inspección, después a Veterinaria, y me dijeron que ellos no pueden hacer nada. He mandado videos a todos lados. No pueden darme veneno para ratas, porque tiene que ir fiscalía, con la firma de todos los vecinos. Es una burocracia grandísima”, expresó.

El vecino reclamó además, que en el lugar duermen personas y en otro extremo es un basurero. “Son personas tranquilas, pero puede haber cualquier cuestión”, dijo en relación a posibles hechos de inseguridad.

Las multas a los propietarios son reiteradas desde la municipalidad, sin embargo aseguran los vecinos que “nadie se hace cargo”.