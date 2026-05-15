Tendencia para el Mundial en Gualeguaychú: televisores más grandes y con el mejor sonido

Sebastián Daroca, gerente de Chaia Electrodomésticos, dijo en RADIO MÁXIMA que, con los avances de las tecnologías, la tendencia para el Mundial apunta a pantallas más grandes y con la mejor calidad de sonido.

“En lo que es televisores, los precios están congelados y hasta han bajado. Se prevé una venta importante y el volumen mejora los precios. Una pantalla grande, que en otros mundiales era algo caro, ahora se puede comprar hasta en 24 cuotas”, explicó Daroca.

Agregó que “también se puede mejorar el sonido con barras de sonido o más parlantes, para escuchar el ruido de la tribuna o el ruido de cuando patean la pelota, para vivirlo de otra manera, como si estuvieras casi en la tribuna”.

Dijo asimismo que “el que cambia el televisor, siempre trata de pasar a un escalón más arriba en definición y en tamaño, y no se usa solo para el Mundial, sino que vale le pena pasar a lo último que se ofrece”.

Sobre la forma de pago, manifestó Daroca que “hay muy buenos convenios con bancos, hay días exclusivos para otros bancos con seis cuotas y descuentos, otros con reintegro…se están ofreciendo alternativas y también hay ofertas de contado…es una oportunidad para vivir el Mundial en familia…alguna gente hasta renueva el sillón, somos argentinos y nos gusta ver los partidos en familia o con amigos”.

Sobre los precios, dijo que “arrancás con 250 mil pesos, y de ahí para arriba va a depender del tamaño, de las pulgadas…hoy no es una cifra elevada y se puede financiar. Con lo que vale un combo de hamburguesas pagás una cuota de un televisor grande…”.