Aseguran que no se actualizaron los indicadores con los que se mide la pobreza en la Argentina

El analista Carlos Elgart, indicó en RADIO MÁXIMA, que según datos estadísticos, “ha habido una leve recuperación de la industria”, sin embargo señala que todavía hay una distancia considerable para que logre alcanzar su capacidad máxima.

“Si tengo diez maquinas, y en marzo solo trabajaban cinco…hoy trabajan seis. Hubo una leve recuperación, pero estamos a una instancia considerable de alcanzar la capacidad máxima en la República Argentina.

Asimismo cuestionó que los indicadores con los que se brinda información a la población, a la fecha aún no fueron actualizados y plantea críticas desde distintos sectores.

“La forma en la que se mide la pobreza en Argentina es unidireccional, y se mide sólo en función del ingreso. Esto tiene críticas. No incluye alquiler, la canasta básica total no lo incluye. La canasta también es desactualizada en cuanto al consumo y se está tomando en base a registros desde 2005”, aseguró.

En este sentido explicó que se trabaja “con registros viejos y hábitos de consumo que no son actualizados”.

“En el 2005 la energía en las familias era subsidiada y el consumo energético era mas bajo de lo que es hoy y tiene que actualizarse”, manifestó Elgart.