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Guale COMUNICADO OFICIAL

Aclaración oficial ante un mensaje viral sobre riesgos sanitarios en alimentos

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria aclaró que no hay circulación de hantavirus ni leptospirosis en Gualeguaychú ni en Entre Ríos.

14 May, 2026, 15:37 PM

Ante la circulación de un mensaje viral en redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre supuestos riesgos sanitarios vinculados a roedores y productos alimenticios, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria aclaró que la información no corresponde a la situación epidemiológica actual de Gualeguaychú ni de la provincia de Entre Ríos.

 

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, expresó: “Es importante transmitir tranquilidad y responsabilidad. El cuidado del ambiente también implica construir una comunidad informada, que acceda a fuentes oficiales y sostenga hábitos saludables todos los días. Desde el Gobierno municipal trabajamos de manera permanente en prevención, control y promoción sanitaria para cuidar a toda la sociedad”.

 

Desde el área remarcaron que actualmente no existe circulación de hantavirus ni leptospirosis en Gualeguaychú ni en la provincia de Entre Ríos, por lo que se solicita a la comunidad mantener la calma y evitar compartir información no oficial.

 

Asimismo, señalaron que las prácticas cotidianas de higiene siguen siendo fundamentales para la prevención de distintas enfermedades y el cuidado de la salud pública.

 

Entre las recomendaciones habituales se encuentran lavar correctamente alimentos y envases, higienizarse las manos antes de consumir comida, evitar beber directamente de botellas o recipientes y mantener al día la vacunación de perros y gatos.

 

Ante cualquier duda o consulta sanitaria, se recuerda la importancia de recurrir a canales oficiales y evitar la difusión de mensajes anónimos o información sin respaldo técnico.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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