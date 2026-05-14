Plena marcha en la reconstrucción del sistema de desagües y cloacas de Del Valle y Constitución

El Gobierno de Gualeguaychú puso en marcha la renovación integral de la infraestructura subterránea de Del Valle y Constitución, una obra que abarca el reemplazo del sistema pluvial y la red cloacal con el propósito de mitigar un problema estructural de hace décadas.

Al demoler el pavimento de la esquina, quedó confirmado que la los conductos estabn colapsado, lo que obligó a ampliar el alcance de los trabajos. Esta esquina en particular arrastra años de acumulación hídrica tras cada lluvia, consecuencia directa de un sistema de drenaje que dejó de cumplir su función.

El plan contempla la colocación de un caño de un metro de diámetro para mejorar la capacidad de escurrimiento, en especial luego de tormentas de consideración.

Además, se instalarán dos cámaras de captación para aliviar el flujo y conducirlo hasta las bocas de tormenta que desembocan en el conducto bajo 3 de Caballería.

Además, sobre 3 de Caballería se construirá una cloaca paralela que liberará la traza para colocar el nuevo colector pluvial.

Finalmente, en la esquina de Del Valle y Constitución se construirán cámaras y rejas de captación de 75x75 centímetros que completarán un sistema para mejorar el desagote de la zona.

Por otra parte, se supo que los caños de cemento sintético del actual sistema cloacal, con más de 80 años de antigüedad, están inutilizados en buena parte del tendido, por lo que esa tubería será sustituida por caños de PVC en ambos laterales de Del Valle entre Aguado y Constitución.

Debido a estos trabajos, el tráfico vehicular estará interrumpido en Del Valle entre Aguado y Lavalle; y en Constitución entre 3 de Caballería y Concordia hasta que culminen las tareas.

Municipalidad de Gualeguaychú

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