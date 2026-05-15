Valioso aporte de docentes y alumnos de la Técnica 3 al recambio del piso del Teatro Gualeguaychú

El lamentable problema que sufrió el piso del Teatro Gualeguaychú, cuyo recambio está en los tramos finales, sirvió para que alumnos de la Escuela Técnica 3 pudieran aprender, estudiar y aportar sugerencias para el futuro.

El aporte no solo apunta al nuevo piso, sino también a la conservación de la acústica en la histórica sala cultural.

En RADIO MÁXIMA, brindaron detalles el profesor Javier Capurro, técnico en la industrialización de la madera, Mario Javier Terzi Poneff, maestro de taller de la madera y el mueble, y los alumnos Roberto Robles, Luz Barrios Leiva, Candela Jazmín García, Bautista Giménez Cáceres y Ximena Mendez Giselle. Además, trabajaron sobre la afectación de la madera con un proyecto de la profesora de Química Aplicada para analizar lo que ocurrió con el piso.

Capurro destacó asimismo la apertura de los profesionales de la Municipalidad para escuchar sugerencias, como también del empresario Juan Ojeda, a cargo del trabajo.

Causas del deterioro

“Vimos el piso deteriorado por el insecto, con la madera toda agujereada, se rompía apenas se tocaba, se hacía polvo… por la termita o el gorgojo, el bicho había andado por todo el piso. Cuando vino la madera en los cajones seguramente llegó el bicho y además había muy poca ventilación, lo que ayudó a la reproducción de la carcoma. La degradación fue afectada por la carcoma gorgojo”.

“La madera natural viene directamente del árbol, y la artificial lleva un proceso. Ahora se utiliza madera artificial, que tiene más resistencia y fuerza mecánica, se prepara con insecticida, conservantes”, explicaron.

Agregaron que “se está estudiando el sistema de la ventilación que necesita el teatro, con caños de 200 mm para tener unos motores con una vía que saldrá al patio de la Casa de De Deken para la respiración”.

Sobre las causas de la destrucción que sufrió el piso, explicaron que “si hubo algún movimiento podría haber sido mínimo, pero tarde o temprano iba a pasar, los trabajadores contaban que era como pisar un papel”.

La base de tierra, carbonilla y acústica

Indicaron asimismo que “el piso de madera, debajo tiene que ser sí o sí de tierra por la acústica, porque con cualquier material quedaría un sonido seco. Con el cambio del piso se está conservando la acústica, la esencia se va a mantener. Está todo calculado con público y demás, se tiene todo en cuenta. La tierra lleva una carbonilla que va a prevenir que cualquier insecto pueda meterse. La carbonilla cura la tierra, es como una ceniza, se aplica una capa de 2 centímetros. En las vigas doble T van apoyados los tirantes, y se hace la curación de la tierra, eso se deja unas dos semanas porque es algo tóxico, y ahí los operarios con elementos preventivos de seguridad, protector visual, facial y guantes, entran a poner el terciado fenólico de eucaliptus. Una vez colocado, viene la etapa final que es la colocación de la pinotea, que es lo que vemos, y luego el pulido y plastificado. Para destacar que se está haciendo todo con gente de la ciudad”.

Agregaron que “otros alumnos trabajan en los planos de electricidad, los chicos aprenden y aportan, lo mismo ven la arquitectura, el Teatro en forma de herradura. Es uno de los teatros más importantes de la Argentina y no hay muchos así con esta arquitectura”.