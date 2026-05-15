El HCD dio despacho favorable al proyecto de ampliación edilicia del Centro Médico San Lucas

En el marco de la reunión de Comisiones Conjuntas realizada este jueves, el Honorable Concejo Deliberante del Gobierno de Gualeguaychú dio despacho favorable al proyecto de ordenanza que autoriza la ampliación del Centro Médico San Lucas.

El proyecto edilicio tiene como objetivos principales fortalecer la prestación de servicios y mejorar la accesibilidad a medicina de alta complejidad. En la planta baja, se construirá una estructura para consultorios externos y se relocalizará el Instituto Cardiovascular San Lucas. Además, se instalará un Centro de Medicina Nuclear equipado con tecnología de vanguardia, como una Cámara Gamma y un equipo de PET CT, lo que evitará que los pacientes realizar estudios complejos.

Por su parte, en la planta alta se proyecta una nueva planta quirúrgica que contará con tres quirófanos, sala de partos, endoscopia y sectores de recuperación postoperatoria. Asimismo, la actual zona de quirófanos se transformará para ampliar la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), elevando su capacidad de siete a doce habitaciones privadas.

El despacho favorable, aún resta la aprobación por Ordenanza, se dio teniendo en cuenta los requerimientos en salud por parte de la ciudadanía ya que permitirá acercar atenciones de mayor complejidad.