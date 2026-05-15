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Guale EL TIEMPO

Otoño frío en Gualeguaychú: mínimas de 2 grados para domingo y lunes

Las máximas comenzarán a subir desde el lunes. No se anticipan lluvias por ahora.

15 May, 2026, 09:29 AM

En los próximos días, se anuncia que el otoño seguirá con jornadas frías en Gualeguaychú, especialmente por la mañana y la noche, con temperaturas más llevaderas durante el día.

 

Para este sábado, se anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 12 grados.

 

Pero las temperaturas descenderán desde el domingo, con una mínima de 3 grados, y el lunes con una mínima de solo 2 grados. La máxima el domingo será de 14 grados, y el lunes de 17.

 

En ese sentido, se observa que las máximas comienzan a subir a 17-18 grados entre lunes y martes.

 

Por otra parte, no se anticipan lluvias para los próximos días.

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