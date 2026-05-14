Pueblo Belgrano firmó la adhesión al Programa MUNA

El plan se encuentra alineado con las prioridades nacionales y provinciales para el período 2026-2030, con el objetivo de alcanzar resultados concretos y medibles en el territorio.

El acto fue presidido por el gobernador Rogelio Frigerio, el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso y los intendentes de las 15 localidades que adhirieron al Programa.

"Entre Ríos va a triplicar la política de niñez expandida en el territorio y un 70 por ciento de nuestros niños van a estar recibiendo nuestras coordinaciones, nuestra planificación. Planificar y dedicar tiempo hacia la niñez y la adolescencia es una apuesta hacia el presente y hacia el futuro de toda nuestra provincia", expresó la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

El plan se encuentra alineado con las prioridades nacionales y provinciales para el período 2026-2030, con el objetivo de alcanzar resultados concretos y medibles en el territorio. Se establecieron tres ejes estratégicos de intervención. En materia de salud y bienestar, se prioriza la regionalización de la atención perinatal para reducir la mortalidad neonatal y la creación de centros de escucha para la salud mental adolescente. El eje educativo busca avanzar hacia la universalización de la sala de 3 años, la transformación digital en las escuelas y una mayor inclusión en el nivel secundario vinculada al mundo del trabajo.

El área de pobreza y protección social se enfoca en el monitoreo de la inversión pública mediante el etiquetado presupuestario y el fortalecimiento de la gestión municipal a través del programa MUNA. Finalmente, el eje de protección contra las violencias apunta a fortalecer el desempeño del Copnaf y promover prácticas de crianza respetuosa en los hogares.

El acto fue presidido por el gobernador Rogelio Frigerio, el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, la titular del Copnaf, el presidente del CGE y los intendentes de Paraná, Basavilbaso, Chajarí, Crespo, Diamante, Gilbert, Gualeguay, La Paz, Larroque, Pueblo General Belgrano, Rosario del Tala, San Jaime de la Frontera, Villa Elisa y Villa Paranacito, además del viceintendente de Federal, municipios que adhirieron al Programa MUNA.