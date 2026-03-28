Lo descubrieron por cámaras robando tarimas y fue detenido a pocas cuadras

El episodio se registró alrededor de las 14:20, cuando el propietario del comercio, de 53 años, advirtió a través de las cámaras de seguridad que un desconocido estaba llevándose mercadería del lugar. De inmediato dio aviso a la Policía, que desplegó un rastrillaje en las inmediaciones.

Minutos después, efectivos de Comisaría Cuarta lograron interceptar al sospechoso en Magnasco y Federación, donde circulaba con un carro de metal y madera con dos ruedas, en el que transportaba cinco tarimas.

El damnificado se presentó en el lugar y reconoció los elementos como propios, por lo que se procedió a su recuperación.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre quedó detenido, se secuestró el carro utilizado y las tarimas fueron restituidas a su propietario, mientras se continúan las actuaciones correspondientes.

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