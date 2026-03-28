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Guale POLICIALES

Lo descubrieron por cámaras robando tarimas y fue detenido a pocas cuadras

Un hombre de 44 años fue detenido este sábado por la tarde tras ser sorprendido mientras robaba tarimas de una distribuidora, en un hecho ocurrido en la zona de Primera Junta y Federación.

28 Mar, 2026, 19:47 PM

El episodio se registró alrededor de las 14:20, cuando el propietario del comercio, de 53 años, advirtió a través de las cámaras de seguridad que un desconocido estaba llevándose mercadería del lugar. De inmediato dio aviso a la Policía, que desplegó un rastrillaje en las inmediaciones.

 

Minutos después, efectivos de Comisaría Cuarta lograron interceptar al sospechoso en Magnasco y Federación, donde circulaba con un carro de metal y madera con dos ruedas, en el que transportaba cinco tarimas.

 

El damnificado se presentó en el lugar y reconoció los elementos como propios, por lo que se procedió a su recuperación.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre quedó detenido, se secuestró el carro utilizado y las tarimas fueron restituidas a su propietario, mientras se continúan las actuaciones correspondientes.

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