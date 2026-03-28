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Guale EL TIEMPO

Cesan las alertas meteorológicas y no se prevén fenómenos relevantes

El Servicio Meteorológico Nacional informó el cese de las alertas vigentes para toda la zona de cobertura, indicando que no se esperan fenómenos meteorológicos de relevancia en las próximas horas.

28 Mar, 2026, 14:46 PM

Desde la Unidad Civil de Emergencias señalaron que la situación se mantiene bajo monitoreo, aunque actualmente no existen condiciones que impliquen riesgos significativos para la población.

 

De esta manera, tras los últimos eventos climáticos, las condiciones tienden a estabilizarse, llevando tranquilidad a la región.

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