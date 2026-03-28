Cesan las alertas meteorológicas y no se prevén fenómenos relevantes

Desde la Unidad Civil de Emergencias señalaron que la situación se mantiene bajo monitoreo, aunque actualmente no existen condiciones que impliquen riesgos significativos para la población.
De esta manera, tras los últimos eventos climáticos, las condiciones tienden a estabilizarse, llevando tranquilidad a la región.
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