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Guale CRISIS

Michel se reunió con trabajadores de la industria cárnica por la crisis del sector

Guillermo Michel y Marianela Marclay, y los intendentes José Lauritto, Hernán Niz, Fernando Viganoni y Ricardo Sandoval, mantuvieron un encuentro con trabajadores del sector de la carne.

28 Mar, 2026, 17:24 PM

Durante la reunión los representantes sindicales manifestaron una fuerte preocupación por la caída de la actividad, la incertidumbre sobre los puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan distintas plantas de la provincia.

 

También hicieron foco en la problemática de la industria avícola con el deterioro de las condiciones de producción, la retracción del mercado y el riesgo de pérdida de empleo en numerosas localidades entrerrianas vinculadas a esa actividad.

 

Michel se refirió al impacto del programa económico del gobierno: “La apertura indiscriminada de importaciones llegó al límite de lo irracional que es importar alimentos”. “Están destruyendo la industria nacional y el empleo argentino”, manifestó.

 

“Esta situación se va agravando día a día porque el consumo no se recupera, al trabajador no le queda resto después de cubrir el alquiler y los servicios. La crisis se profundiza y el segundo semestre será peor que éste en curso”, agregó.

 

“Vamos a seguir impulsando medidas que permitan sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo. Priorizamos la agenda productiva y en esa línea apoyamos en el Congreso el Acuerdo Mercosur-Unión Europea que representa una gran oportunidad comercial para nuestro país”, señaló.

 

Participaron del encuentro la legisladora nacional Marianela Marclay y los intendentes de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; de San Justo, Fernando Viganoni; de Villa Mantero, Hernán Niz; y de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval. Por parte del sector cárnico estuvieron José Alberto Fantini, secretario general de la Federación de la Carne; Carlos Molinares, del Sindicato de la Carne de Colón; Sergio Vereda y Danilo Schab, de Concepción del Uruguay; Elbio Schaab, de Diamante; Omar Garey, de Paraná; Félix Coto, de Gualeguaychú; y Luis Lazo, de Gualeguay.

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CRISIS CONSUMO REUNIÓN ENCUENTRO TRABAJADORES

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