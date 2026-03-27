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Guale TRASPLANTES

Destacan el gesto altruista de la familia que permitió un nuevo operativo de ablación

El operativo, que duró más de cinco horas, benefició a cinco pacientes en lista de espera para trasplante de órganos.

27 Mar, 2026, 19:16 PM

En la jornada de este jueves, en un operativo que duró más de cinco horas, se concretó la segunda ablación de órganos en lo que va del año, luego de la realizada en febrero.

 

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Coordinadora del Cucaier en Gualeguaychú, en conjunto con profesionales de nuestra institución y la participación de un equipo de la Fundación Favaloro.

 

“Desde el Hospital Centenario destacamos el gesto solidario de una familia que, en un momento de profundo dolor, respetó la voluntad expresada por la persona fallecida a favor de la donación de órganos, lo que permitió que al menos 5 pacientes en lista de espera accedan a distintos trasplantes”, expresaron desde el hospital.

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