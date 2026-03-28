Disturbio en local bailable: dos aprehendidos tras agresión a personal policial

En horas de la madrugada de este sábado, alrededor de las 05:20, personal policial que se encontraba a cargo de la seguridad en un evento bailable desarrollado en un local ubicado en inmediaciones de calles Piccini y Rocamora, barrio del corsódromo, intervino ante un disturbio registrado en el interior del predio.

Según se informó, se detectó una pelea en el sector de carpa, donde un joven, incitaba a otros presentes a enfrentarse físicamente. Ante esta situación, los efectivos le solicitaron que depusiera su actitud y se retirara del lugar. Sin embargo, el individuo hizo caso omiso y comenzó a agredir al personal policial, propinando golpes de puño, uno de los cuales impactó en el rostro (nariz) de un funcionario.

Tras un rápido accionar, los uniformados lograron reducirlo y proceder a su identificación. En ese momento, una mujer de 22 años se hizo presente en el lugar, comenzando a insultar al personal y, pese a reiteradas advertencias para que se retirara, se dirigió hacia un móvil policial donde agredió físicamente a una funcionaria.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de ambos individuos por los delitos de agresión y resistencia a la autoridad, y fueron trasladados a Jefatura Departamental para las actuaciones correspondientes, y luego la mujer hacia Comisaria de Minoridad.